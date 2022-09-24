Окупанти вдарили по Запоріжжю: спалахнув житловий будинок [ Редагувати ]
Внаслідок ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя спалахнув житловий будинок. Одна людина загинула, семеро поранені.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух в Telegram.
Потерпілим надали медичну допомогу.
"Одна ворожа ракета потрапила до житлового сектору обласного центру та викликала пожежу у багатоповерховому будинку. На жаль, одна людина загинула, 7 людей поранено", - повідомив Старух.
На місці працюють аварійні служби.
по темі
У четвер, 22 вересня, окупати перестали випускати чоловіків 18-35 років у бік Запоріжжя на блокпосту у Василівці
Гауляйтер Запорізької області Євгеній Балицький попросив президента рф володимира путіна підтримати входження окупованої частини регіону до складу росії
Під ранок 19 вересня, у Запоріжжі знову лунають вибухи, у місті та області оголошено повітряну тривогу
У Генштабі ЗСУ повідомили про те, що унаслідок вогневого удару по зосередженню особового складу та військової техніки окупантів
В Мережі показали фото відомого морського пехотинця Михайла Діанова після полону