На Херсонщині окупанти оголосили про старт так званого референдуму. Нагадаю, раніше псевдо-волевиявлення планували провести на початку вересня. Голосувати люди повинні під дулами автоматів. Озброєні рашисти ходять по оселях херсонців. Хто відмовляється голосувати, можуть забрати із собою.

Так званий референдум планують закінчити за чотири дні. Ось тільки в пропагандистських засобах масової інформації країни-агресорки вже зʼявились коментарі колаборантів, які не сумніваються у результатах голосування. Подробиці у сюжеті Світлани Прокопчук.

Напередодні на Херсонщині попрацювали Збройні Сили України. В оперативному командуванні Південь прозвітували про знищення двох командних пунктів.

Владислав Назаров, спікер Оперативного командування "Південь":

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 280 вогневих завдань, в тому числі із ураження 2 пунктів управління в Бериславі та Новій Каховці, 3 осередків ворожих сил та техніки в Херсонському й Каховському районах, складу з боєприпасами - в Бериславському. Намагання ворога з настанням темряви спрямувати колонну військової техніки по Каховському мосту зупинено контрольним вогневим ураженням.

Рашисти намагаються повернути втрачені населенні пункти. Втім, обстрілюють не лише позиції українських військових.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Ворог не припиняє завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення. На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

Сьогодні на окупованих територіях України почалися так звані "референдуми". Питання до цивільного населення одне: входження до складу країни - агресорки росії. Триватиме цей цирк, як уже назвали псевдоволевиялення мешканці Херсонщини, до 27 вересня. Результати нібито планують оголосити вже того ж дня. І, судячи з коментарів колаборантів, що скажуть люди насправді, для окупантів неважливо.

Кіріл Стремоусов, колаборант:

Мы сможем и просто обязаны дать возможность людям проявить свое волеизьявление и наконец-то уже не задавать вопросы, как это можна дальше видеть наше будущее - будущее в составе одной большой единой страны.

Спершу так звані члени виборчих дільниць їздитимуть із бюлетенями по установах та організаціях, заявили окупанти. 27 вересня голосувати можна буде надільницях.Місцеві телеграм-канали поширюють інформацію, що до осель херсонців вриваються люди зі зброєю.

Чи можна протистояти орку з автоматом, який запитає, ви за приєднання до росії чи проти? Якщо в разі відмови можуть одразу забрати з собою.

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради:

Листівки проти референдуму масово поширюють активісти руху "Жовта Стрічка". Попри репресії та залякування вони продовжують роботу в Херсоні, Генічеську та Новій Каховці. А водночас - знищують оголошення окупантів.

198 дільниць - це чергова фікція від окупантів. А ось передбачуваний результат псевдореферендуму може загрожувати чоловікам на окупованих територіях мобілізацією, яку напередодні оголосив путін.

Ярослав Янушевич, керівник Херсонської військової адміністрації:

В особливій групі ризику ті чоловіки, які з різних причин були вимушені взяти російські паспорти або надати окупанту свої персональні дані. Від ворога можна очікувати чого завгодно, і в цій ситуації найрозумніше, що можна зробити, - виїхати на підконтрольну Україні територію, доки окупант остаточно не позбавив вас такої можливості.

Жодних юридичних наслідків ні для України, ні для міжнародної спільноти шоу, яке чомусь назвали референдумом, не несе. А більшість людей, які погодилися працювати у так званих "виборчих комісіях", уже ідентифікували. Вони відповідатимуть за свої дії згідно за українським кримінальним кодексом.