ЗСУ знищили 240 окупантів та ворожий літак: названо нові втрати росії [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 240 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії становили 56 300 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати росії на 24 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 56 300 (+240) осіб ліквідовано;
- танків - 2262 (+8);
- бойових броньованих машин - 4807 (+11);
- артилерійських систем - 1361 (+6);
- РСЗВ - 327 (+1);
- засоби ППО - 170 (+0);
- літаків - 255 (+1);
- вертольотів - 220 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 956 (+6);
- крилаті ракети - 240 (+0);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3681 (+22);
- спеціальної техніки - 126 (+0).
Найбільші втрати за добу противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
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