ЗСУ приземлили 6 "пташок" ворога за добу на Півдні [ Редагувати ]
За минулу добу, 23 вересня, у ході повномасштабної війни в Україні Одесу двічі атакували дрони-камікадзе російських окупантів з Чорного моря. Всі цілі були збиті, але одна людина загинула.
Про це йдеться у зведенні Оперативного командування "Південь" у Facebook.
Так, у результаті влучання двох ворожих дронів зруйновано адмінбудівлю в припортовій зоні Одеси. Ще один іранський безпілотник "Шахід-136" був збитий над морем. Вибуховою хвилею частково зруйновано декілька будинків, а один мирний житель загинув.
"Під час повторної повітряної атаки Одеси, силами протиповітряної оборони над морем знищено ще 4 дрони-камікадзе. Серед них вперше в Україні збитий багатоцільовий ударний БПЛА іранського виробництва “Mohajer-6” (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження", - йдеться у повідомленні.
Ще один "Шахід-136" завдав удари по позиціях ЗСУ на лінії зіткнення в Березнегуватській громаді Миколаївщини. Водночас при спробі атакувати напрямок порту Південного черговий такий БПЛА також успішно збитий.
Окупанти з літака тактичної авіації Су-20 випустили ракету Х-31 по Куцурубській громаді, обійшлося без втрат. Також за допомогою БПЛА ворог скинув на бойові позиції ЗСУ контейнери з отрутою, імовірно хлорпікринова граната К-51. Втрат та критичних станів не зафіксовано.
"Активність нашої авіації дорівнювала двадцятьох ударів по ворогу. В Миколаївському районі знищено ворожий гелікоптер Мі-8, а в Бериславському районі Херсонщини силами та засобами протиповітряної оборони збито російський штурмовик Су-25", - зазначили у зведенні.
За минулу добу загинули 51 окупант, а серед техніки знищено: 152 мм гаубиця "Мста-Б", танк і 16 одиниць іншої авто-бронетехніки.
Водночас в акваторії Чорного моря залишаються 15 кораблів та катерів російських військ, серед яких три надводних та один підводний носій "Калібрів". Їх напоготові знаходиться 28.
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