На Харківщині двоє грибників підірвалися на міні. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

В Чугуївському районі поранення отримав 45-річний чоловік. Він підірвався на міні під час збору грибів. Аналогічний нещасний випадок трапився з 24-річним мешканцем Ізюмського району, який також збирав гриби.

Вкотре нагадую усім - відвідування лісів зараз є дуже небезпечним через велику кількість мін та нерозірваних боєприпасів. Тільки за минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили на території області 578 вибухонебезпечних предметів. Закликаю утриматися від відвідування лісів, зараз це може коштувати життя або здоров'я.

Очільник Харківщи повідомив, що російські окупанти продовжують обстрілювали населені пункти, розташовані неподалік кордону з РФ і лінії зіткнення. Найбільше від обстрілу страждає Куп'янський район. Минулої доби там отримали поранення п'ятеро людей, у тому числі двоє дітей - сестри 10 і 17 років.

Нагадаємо, що на звільненій Харківщині на російських мінах за один день 18 вересня підірвалися 6 людей.