Євросоюз має впустити громадян росії, які ухиляються від мобілізації, вважає голова Євроради Шарль Мішель. На його думку, ЄС потрібно "проявити відкритість до тих, хто не хоче, щоб кремль використав їх". Про це він заявив в інтерв'ю Politico.

ЄС повинен приймати тих, хто перебуває в небезпеці (в росії - ред.) через свої політичні погляди.

Глава Євроради додав, що Європі потрібно "дуже швидко координувати свої дії" з цього питання.

Євросоюз у середині вересня призупинив угоду про спрощену видачу віз із Росією. Через це процес отримання шенгену став довшим, також виросло мито.

З 21 вересня в росії указом володимира путіна оголошено часткову мобілізацію. Латвія, Польща, Естонія та Чехія заявили, що не видаватимуть візи тим, хто ухиляється від мобілізації. Іншу позицію зайняла Німеччина. Єврокомісія пообіцяла розглянути видачу гуманітарних віз росіянам, які поїхали на тлі мобілізації.