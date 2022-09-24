Звільнені з полону військові перебувають у шокувальному стані – майже всі 215 осіб мають крайній ступінь анорексії.

Про це розповіла голова патронатної служби "Азова" Олена Толкачова.

"Стан наших військових просто шокувальний. Є випадки, коли родичі не можуть впізнати своїх рідних. Наші хлопці знесилені, контужені, дуже багато прихованих переломів та загострень різного ступеня хронічних хвороб", - каже вона.

​За словами Толкачової, усім зараз надають належну медичну допомогу, багато хто вже перебуває на лікуванні та відновленні.

Голова патронатної служби "Азова" додала, що команда лікарів максимально злагоджено працює, щоб "не пропустити жодного синяка, жодної подряпини".

Скоро частину захисників патронатна служба у кооперації з державою відправить на лікування та відновлення закордон.

Державні органи працюють над тим, щоб якомога скоріше відновити усі документи, банківські картки, на які ці люди зможуть отримати заробітну плату.

Голова патронатної служби "Азова" зазначила, що хлопці дякують ГУР, Генштабу, СБУ, ОП за звільнення.