Окупанти атакували Запоріжжя ракетами [ Редагувати ]
В ніч на неділю, 25 вересня, у Запоріжжі прогриміли вибухи. У місті оголошена повітряна тривога. Про це повідомляється у Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.
Обласний центр знову став мішенню ворога. Окупант завдав масованого ракетного удару. За попередньою інформацією, було близько 10 "прильотів.
Старух закликав громадян перебувати в укриттях, адже завжди є ризик повторних обстрілів.
Дотримання правил повітряної тривоги збереже ваше життя.
Згідно з даними "Суспільного", звуки вибухів було чутно близько 00:31 години. Сталося це одразу після сигналу про ракетну небезпеку.
Очільник обласної адміністрації розповів, що удари ворожих ракет були зафіксовані одразу в декількох районах Запоріжжя, а також у селі поблизу міста.
Наразі відомо, що внаслідок обстрілу окупантів поранень зазнали троє осіб. Окрім цього, суттєво пошкоджені об’єкти інфраструктури. В одному з районів знеструмлена електропідстанція.
по темі
У четвер, 22 вересня, окупати перестали випускати чоловіків 18-35 років у бік Запоріжжя на блокпосту у Василівці
Під ранок 19 вересня, у Запоріжжі знову лунають вибухи, у місті та області оголошено повітряну тривогу
У Генштабі ЗСУ повідомили про те, що унаслідок вогневого удару по зосередженню особового складу та військової техніки окупантів
У суботу увечері, 24 вересня, у російському місті Курськ пролунали вибухи
У неділю зранку, 25 вересня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом на 06:00 ранку щодо російського вторгнення