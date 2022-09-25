В ніч на неділю, 25 вересня, у Запоріжжі прогриміли вибухи. У місті оголошена повітряна тривога. Про це повідомляється у Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Обласний центр знову став мішенню ворога. Окупант завдав масованого ракетного удару. За попередньою інформацією, було близько 10 "прильотів.

Старух закликав громадян перебувати в укриттях, адже завжди є ризик повторних обстрілів.

Дотримання правил повітряної тривоги збереже ваше життя.

Згідно з даними "Суспільного", звуки вибухів було чутно близько 00:31 години. Сталося це одразу після сигналу про ракетну небезпеку.

Очільник обласної адміністрації розповів, що удари ворожих ракет були зафіксовані одразу в декількох районах Запоріжжя, а також у селі поблизу міста.

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу окупантів поранень зазнали троє осіб. Окрім цього, суттєво пошкоджені об’єкти інфраструктури. В одному з районів знеструмлена електропідстанція.