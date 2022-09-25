А от як саме голосують італійці? Що змушує їх віддавати голоси "за правих"? І, власне, чого очікувати Україні від нового італійського уряду? Ольга Жидецька розкаже про все докладніше.

Контрабандисти повинні боятися нас, тому що вони більше не зароблятимуть. Вони всі повинні нас боятися - наркоторгівці, ґвалтівники, грабіжники, брехуни, злодії, каморра, мафія, Ндрангета.

Так полум'яна білявка Джорджія Мелоні агітує своїх прихильників голосувати за її партію - "Брати Італії". За прогнозами політологів, на цьогорічних дочасних виборах вона має стати справжньою сенсацією. Політсила, яка ще у 2018 набрала 4%, нині претендує на чверть голосів.

Противники "Братів Італії" закидають партії давній неоднозначний бекграунд. Її заснували послідовники батька італійського фашизму Муссоліні після падіння його режиму. Натомість нині лідерка запевняє - політсила дотримується поміркованих поглядів, стоїть на проєвропейських позиціях і обіцяє подальшу підтримку України.

Джорджія Мелоні:

Наша позиція на Західному полі є кришталево прозорою, як ми це ще раз продемонстрували, засудивши без будь-яких "якщо" та "але" жорстоку агресію росії проти України та допомагаючи, як опозиція, зміцнити статус Італії на європейських і міжнародних форумах.

Утворити коаліцію з "Братами Італії" погодилися ще дві правих партії. Зокрема - "Ліга", на чолі зі скандальним проросійським екс-міністром МВС Матео Салвіні.

На своїй посаді він відзначився різкою антимігрантською риторикою та навіть потрапив під суд, за те що не дозволяв висадити врятованих нелегалів в італійському порту. Це і тепер його коник. А ще податкові пільги та енергонезалежність - як метод подолання інфляції та здорожчання енергоносіїв.

Матео Салвіні, лідер партії "Ліга":

Праця - в центрі уваги. Отже, це означає пенсійну реформу, податкову реформу та повторне запровадження сертифікатів для гнучкої зайнятості. І питання безпеки для нас з-поміж тих, що хвилюють всю Італію.

Третій партнер у ймовірній коаліції - партія "Вперед, Італіє!". Її лідер - одіозний експрем'єр країни - Сильвіо Берлусконі свого часу відзначився міцною особистою дружбою з путіним. І нині його заяви викликають гучний резонанс.

Сильвіо Берлусконі, лідер партії "Вперед, Італіє!":

Путін потрапив у важку і драматичну ситуацію. Спочатку це називалося "спецоперацією", і війська з росії мали увійти в Київ за тиждень, замінити уряд Зеленського на уряд порядних людей і ще через тиждень піти геть.

Такий імовірний склад майбутнього італійського уряду викликає справедливі побоювання, щодо європейської єдності у підтримці України.

Володимир Фесенко, політолог:

У Орбана можуть з'явитися партнери. А це може ускладнити вже вироблення, узгодження єдиної політики європейського союзу, санкцій проти росії. Може бути заклик діяти в економічних інтересах Італії. Що, мовляв, давайте ми зменшимо санкції проти росії, бо це не відповідає італійським економічним інтересам.

Натомість італійські аналітики в прогнозах досить оптимістичні.

Лоренцо Кастельяні, політичний аналітик:

Ми можемо отримати більш націоналістичний і протекціоністський уряд, який, ймовірно, підтримуватиме ту саму лінію щодо міжнародних відносин, що й уряд Драгі. Зокрема, велику підтримку України з точки зору зовнішньої політики. Але, звичайно, можуть відбутися незначні зміни з точки зору внутрішньої політики та відносин ЄС з Італією.

За останніми опитуваннями майбутня коаліція правих набирає близько 45% підтримки. Доповнити її можуть депутати-мажоритарники - в Італії, як і в Україні, змішана виборча система. А ще голоси майже 40% громадян, які не визначилися або заявили, що не підуть на вибори.

Данте, житель Рима:

Я не знаю, чи зможе правоцентристський уряд принести розв'язання проблем Італії, тому що ці проблеми існують у всьому світі, немає чарівного рішення.

Марія Таска, студентка з Сицилії:

Мене турбує той факт, що за опитуваннями перемагають праві, особливо Джорджія Мелоні, тому що, судячи з того, що вона сказала про права жінок, права молоді, права в цілому, я бачу, що йде відкат назад, років на 50.

Паскуале Пестрічелла, житель Рима:

Я не піду голосувати, тому що, на мій погляд, зараз хороших кандидатів немає.

Політологи відзначають, італійська політика строката та непередбачувана. Тож результати виборів можуть і здивувати. Хай там як - у свіжому складі парламент Італії збереться 13 жовтня. Та чи довго працюватиме новопризначений уряд - питання. Надто вже різні погляди на ключові моменти мають нинішні ситуативні союзники.