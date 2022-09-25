А от чи вдасться зберегти укладену у Стамбулі "Зернову угоду"? Чи зможе Україна й надалі постачати збіжжя морем до найбідніших країн світу? І чому так важливо, щоб експорт через чорноморські порти не припинявся?

Наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко поговорив із двома ключовими американськими чиновниками, які відповідають за світову продовольчу безпеку. Які в них прогнози? Дивіться далі в ексклюзивному інтерв'ю.

"Зернова угода" в дії. Чорноморські порти - відкриті, вантажні судна - виходять в рейси, українське зерно - отримують по всьому світу. З моменту, коли угода запрацювала - Україна вже відправила морем понад 700 тисяч тонн агропродукції! Днями Київ навіть безоплатно відвантажив 50 тисяч тонн Ефіопії та Сомалі - двом африканським державам, в яких ситуація з продовольством критична. Але попри це, сигнали з москви - неоднозначні.

Ізабель Коулман, Заступниця Керівника Usaid:

Коли ми маємо справу з росією, завжди виникає ризик безвідповідального ставлення. І цілком вірогідно, що вони можуть зірвати цю угоду. Ми дуже активно працювали, щоб не тільки розблокувати Чорноморські порти - що було критичним для того, щоб світ отримав українське зерно, але і для того, аби покращити здатність України використовувати автодороги, щоб здійснювати експорт.

І ми всі разом продовжуємо тиск на росію - щоб змусити її поважати цю угоду і дотримуватися її - для того, аби Україна була здатна нагодувати найбідніші країни світу. Відправити зерно до Лівану, Єгипту, Джибуті, у Східну Африку… Це гуманітарний проєкт - і якщо росія його зруйнує - це буде ще одним прикладом ганебної її поведінки й порушенням міжнародних норм.

Кері Фаулер, Спецпредставник Держдепу США із Глобальної продовольчої безпеки:

Спочатку угода була розрахована на 120 днів - і росія мала б розуміти, що в умовах глобальної кризи продовольства варто бути відповідальною частиною міжнародного співтовариства і працювати, аби не допустити цієї кризи. І триматися угоди, її духу і букви. І знаєте - у нас зараз виникають побоювання, що зерно не просто не вийде із портів, але і не зможе дістатися туди. Що фермери не зможуть його виростити й відправити на експорт. Отже, ми дуже уважно слідкуємо за розвитком ситуації. І вивчаємо різні шляхи, аби Україна могла експортувати збіжжя.

Ці різні шляхи - і автодороги, і залізниця, і баржі (а потім транспортування Дунаєм), - і є зараз тим сами "планом Б", про необхідність створення якого говорила Адміністратор Usaid Саманта Пауер. Бо зупинятися виключно на морському шляху (нехай він і є найшвидшим і найефективнішим) - це повністю віддавати всі козирі в руки росії. А москва вже зараз пробує диктувати умови. Зокрема, пробувала навіть нав'язати вимогу… в умовах війни транспортувати її аміак через порт "Південний" на Одещині. Мовляв, інакше "можуть бути наслідки". І саме тому за те, щоб відстояти морський шлях - зараз реальний "політичний бій", але і зосереджуватися тільки на цьому теж неможливо - діляться в ексклюзивній розмові із нами два американські дипломати, яким доручили опікуватися проблемами глобального голоду.

Ізабель Коулман, Заступниця Керівника Usaid:

І в реальності ми саме так і маємо вчиняти: битися з усіх сил за збереження чинного плану (а він - працює, і ми хочемо бути впевненими, що так буде і далі). Але ми ж не наївні, ми розуміємо всі виклики. І зробимо все можливе, аби збільшити обсяги зерна, яке відправлятимуть автошляхами.

Допомагаємо покращити зерносховища; інфраструктуру, яка поєднує різні залізничні напрямки. Працюємо із країнами ЄС, які приймають українське зерно навіть попри те, що вирощують власне… Але вони надають додаткові потужності. То ж, комбінація різних варіантів - це те, що нам потрібно, щоб і далі дотримуватися плану. Одночасно - тиснути на росію. І бути впевненими, що всі ці шляхи експорту - працюють.

Кері Фаулер, Спецпредставник Держдепу США із Глобальної продовольчої безпеки:

Саме так! Ми маємо просувати "план А" і запасний, "план Б", - одночасно! Щоб відправляти зерно і Чорним морем - і наземними шляхами. Вдосконалюючи такі маршрути день за днем. І я очікую, що ми побачимо результати цього.

Ну а цим "результатом", на який очікують - може стати припинення всіх цих "голодних ігор", у які грає москва. Ще і тому, що ще трішки - і нові схеми запрацюють на повну, отже і морський шлях вже не буде єдиним, безальтернативним. А тому - і на шантаж світ вже не піддаватиметься.