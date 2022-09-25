Тривають активні бої зараз на Харківщині. Росіяни, зокрема, обстрілюють деокуповані міста й села. Наш наступний матеріал, створений спільно з кореспондентами Військового телебачення, - з селища Козача Лопань, це всього кілька кілометрів від кордону з росією. Загарбники звідти пішли. Але те що залишили після себе - не піддається здоровому глузду.

Пошкоджені будинки. Розбита ворожа техніка. Ми зараз там, звідки до території росії можна за годину дійти пішки.

Олег Плаксій, воєнний кореспондент:

Селище Козача Лопань на Харківщині розташоване в 3 км від кордону з рф. Воно було деокуповано підрозділами ЗСУ 11 вересня. Зараз у селищі тривають стабілізаційні заходи та роботи по відновленню інфраструктури.

В'ячеслав Задоренко, міський голова Дергачів:

Як ми бачимо Козача Лопань самий вцілілий населений пункт серед тих населених пунктів, що входять до складу Дергачівської громади, бо наші військові не обстрілювали хаотично житлові масиви й не били по приватних секторах. Наші хлопці, наші ЗСУ я маю на увазі, вони працювали точно, били по позиціях ворога, по їхнім складам з боєприпасами, по їхній техніці й розміщенню військових.

В'ячеслав Задоренко не був у Козачій Лопані пів року. Хоча тут народився, навчався у школі. Весь час - від березня і до вересня - поки російські солдати намагалися встановити тут свої порядки, матір В'ячеслава залишилися в окупованому селищі. Тому день звільнення Козачої Лопані від російських загарбників для посадовця - став особливим днем!

В'ячеслав Задоренко, міський голова Дергачів:

Я чекав цього дня і коли вночі 10 вересня мені зателефонували місцеві люди й сказали, що росіяни поспішно евакуюються з населеного пункту, забираючи з собою колаборантів, було прийнято рішення, з невеличким підрозділом Харківського прикордонного загону ми заїхали в селище, відчуття були неймовірні, бо ти потрапив до себе додому, люди нас зустрічали зі сльозами на очах, вони бігли всі, обіймали нас, ми заїхали одразу до моєї матусі, зустріли матір, яка вірила, що син має першим приїхати до неї.

А такий вигляд тепер має вокзал у селищі. Колись тут зупинялися електрички, що їхали з Харкова до російського Бєлгорода. Під час окупації ворожі солдати, певно, облаштували тут свій штаб. Чи швидше смітник. Бруду тут - не на один самоскид! А біля цього магазину ще в середині березня рашисти вчинили один із багатьох своїх кривавих злочинів.

Олександр Кулік, начальник інформаційного відділу Дергачівської міської ради:

Вони влаштували тут провокацію, вони роздавали місцевому населенню гуманітарну допомогу. У цей час у село Турове, яке знаходиться трохи південно-західніше Козачої Лопані, вони загнали свій Град, обстріляли цю територію, загинули тут шість місцевих мешканців, вони звинуватили в цьому ЗСУ, тобто це була спланована провокація.

Що довше у Козачій Лопані працюють правоохоронці, то більше знаходять слідів страшних злочинів.

У Козачій Лопані в райвідділі була катівня. Місцеві показали також братську могилу, в якій загарбники ховали загиблих. Крім того, люди розповіли, що деяких утримуваних окупанти при відступі вивезли із собою, щоб не залишати слідів своїх злочинів.

Ігор Клименко, начальник Національної поліції України:

І поки люди потроху прибирають зі стін і парканів рашистську свастику й триколор, ворог - навіть після відступу - не припиняє атакувати прикордонне селище.

В'ячеслав Задоренко, міський голова Дергачів:

Зараз росіяни наносять удари з танків, з артилерії й з систем залпового вогню і постійно працює міномет. Ви чуєте, що ворог не припиняє обстрілювати населений пункт, він завдає ударів з території росії.

Олександр Кулік, начальник інформаційного відділу Дергачівської міської ради:

Вночі російські окупанти засилають свої ДРГ у наші прикордонні населені пункти, це Ветеринарне, Козача Лопань, Грани, Токарівка і т.д. і ЗСУ дають гідну відсіч на ці провокації з боку ворога.

У Козачій Лопані та інших населених пунктах, звільнених від російських загарбників, зараз працюють ремонтні бригади - повертають у домівки світло, газ і зв'язок. Волонтери везуть сюди їжу та речі першої необхідності. До справи стають сапери.

В'ячеслав Задоренко, міський голова Дергачів:

На жаль територія помінована дуже і не можна такими швидкими темпами відновлювати, як нам би хотілось, тобто працюють піротехніки, розміновують територію, підстанції, поля в яких знаходяться високовольтні лінії електропередачі й газогони, і тільки після того, як піротехніки дають дозвіл на виконання робіт уже заходять наші служби та проводять відповідні роботи по відновленню газу і світла.

Втім із Козачої Лопані людей продовжують евакуювати. Адже зовсім скоро - зима. Посадовці побоюються, що просто не встигнуть так швидко підготувати до холодів деокуповане селище.