Українські військові можуть мати певні успіхи на фронті в Луганській області. Хороших новин можна очікувати приблизно за тиждень.

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Що стосується того, що відбувається на лінії фронту біля Луганській області. Давайте почекаємо тиждень. Я думаю, що Збройні сили України зможуть нас порадувати хорошими новинами, які чекають більше 300 тисяч жителів Луганщини", - сказав він.