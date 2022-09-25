Підліток із Донеччини сам евакуювався з-під обстрілів [ Редагувати ]
Підліток із Донеччини сам евакуювався з-під обстрілів. До цього хлопця змусила поведінка матері. Навіть після того, як їхній будинок обстріляли, жінка не захотіла їхати з села. Історія 16-річного Арсенія - далі.
До войны было все хорошо, учеба хорошая была, с друзьями часто гулял.
Та після початку повномасштабного вторгнення росіян життя 16-річного Арсенія втратило свою безтурботність. Хлопець не встиг закінчити 10 клас і вступити в училище, про яке мріяв. Натомість йому довелося переїхати жити у підвал. Бо рідне село хлопця - Благодатне на Донеччині - опинилося під постійним вогнем окупантів.
Арсеній, переселенець із с. Благодатне:
Сначала мы так серьезно к этому не относились, потому что было слышно сначала где-то в далеке, вообще тихо. Потом начались намного сильнее прилеты, разбило 2 хаты, одна осталась бабушкина.
Попри загрозу обстрілів, відсутність світла, газу та зв'язку, матір Арсенія на відріз відмовилася виїжджати із села.
Я сказала что никуда не поедем, будем дома. - Не боялись? - Та нет, есть куда спрятаться. - Так вы же знаете, бывает "спрятаться" не поможет? (пауза)
Арсеній зрозумів - якщо хоче врятуватися, мусить виїжджати сам. Хлопець звернувся по допомогу до волонтерів, вони довезли його до евакуаційного пункту Покровська. Про самотню дитину повідомили правоохоронцям.
Яна Осетрова, старший інспектор з комунікацій Покровського РУП ГУНП в Донецькій обл.:
Працівники ювенальної превенції Покровського райуправління поліції, розшукали матір хлопчика та переконали її - забезпечити своїм дітям безпечне життя та змогу навчатися. Жінка погодилася.
Разом із матір'ю евакуювали 14-річну сестру Арсенія.
Після евакуації сім'ї, найбільша мрія Арсенія - навчання.
Арсеній, переселенець із с. Благодатне:
Хочу отучиться на водителя и получить права. Категория С, С1 - это тяжелая машина с прицепом и хочу, может деньги подзаработаю стать на категорию В.
Правоохоронці вирішили допомогти сміливому хлопчику реалізувати мрію, зібрали необхідні документи й влаштували його до навчального закладу. Там Арсеній буде вчитися і мешкати.
Канцелярия для учебы, ручки, клей, костюмчик такой, плед теплый, предметы личной гигиены, посуда вот - все самое необходимое на первое время.
Усім сім'ям, які живуть у прифронтових міста Арсеній радить евакуйовуватися. Адже в будь-який момент втратити можна цінніше ніж майно - життя.
Арсеній, переселенець із с. Благодатне:
Я бы сказал, чтобы они не терпели этого всего, чтобы они уезжали, брали своих родителей и уговаривали если не хотят и уезжали, чтобы они терпели и не смотрели что будет дальше.
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