Усім сім'ям, які живуть у прифронтових міста Арсеній радить евакуйовуватися

Підліток із Донеччини сам евакуювався з-під обстрілів. До цього хлопця змусила поведінка матері. Навіть після того, як їхній будинок обстріляли, жінка не захотіла їхати з села. Історія 16-річного Арсенія - далі.

До войны было все хорошо, учеба хорошая была, с друзьями часто гулял.

Та після початку повномасштабного вторгнення росіян життя 16-річного Арсенія втратило свою безтурботність. Хлопець не встиг закінчити 10 клас і вступити в училище, про яке мріяв. Натомість йому довелося переїхати жити у підвал. Бо рідне село хлопця - Благодатне на Донеччині - опинилося під постійним вогнем окупантів.

Арсеній, переселенець із с. Благодатне:

Сначала мы так серьезно к этому не относились, потому что было слышно сначала где-то в далеке, вообще тихо. Потом начались намного сильнее прилеты, разбило 2 хаты, одна осталась бабушкина.

Попри загрозу обстрілів, відсутність світла, газу та зв'язку, матір Арсенія на відріз відмовилася виїжджати із села.

Я сказала что никуда не поедем, будем дома. - Не боялись? - Та нет, есть куда спрятаться. - Так вы же знаете, бывает "спрятаться" не поможет? (пауза)

Арсеній зрозумів - якщо хоче врятуватися, мусить виїжджати сам. Хлопець звернувся по допомогу до волонтерів, вони довезли його до евакуаційного пункту Покровська. Про самотню дитину повідомили правоохоронцям.

Яна Осетрова, старший інспектор з комунікацій Покровського РУП ГУНП в Донецькій обл.:

Працівники ювенальної превенції Покровського райуправління поліції, розшукали матір хлопчика та переконали її - забезпечити своїм дітям безпечне життя та змогу навчатися. Жінка погодилася.

Разом із матір'ю евакуювали 14-річну сестру Арсенія.

Після евакуації сім'ї, найбільша мрія Арсенія - навчання.

Арсеній, переселенець із с. Благодатне:

Хочу отучиться на водителя и получить права. Категория С, С1 - это тяжелая машина с прицепом и хочу, может деньги подзаработаю стать на категорию В.

Правоохоронці вирішили допомогти сміливому хлопчику реалізувати мрію, зібрали необхідні документи й влаштували його до навчального закладу. Там Арсеній буде вчитися і мешкати.

Канцелярия для учебы, ручки, клей, костюмчик такой, плед теплый, предметы личной гигиены, посуда вот - все самое необходимое на первое время.

Усім сім'ям, які живуть у прифронтових міста Арсеній радить евакуйовуватися. Адже в будь-який момент втратити можна цінніше ніж майно - життя.

Арсеній, переселенець із с. Благодатне: