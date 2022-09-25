Максим впевнений, що атаки росіян будуть ще лютішими

На Східних напрямках фронту ситуація залишається найскладнішою. Ворог зосередив свої сили на повній окупації Донецької області. Запеклі бої зараз точаться навколо Авдіївки та Бахмута. Мій колега Стас Кухарчук працює буквально на лінії вогню. Його репортаж далі.

Торецьк! Місцеві жителі прибирають наслідки чергового ворожого обстрілу. Напередодні рашисти накрили артилерією тутешній ринок - троє людей загинули, п'ятеро отримали важкі поранення.

Ольга, жителька Торецька:

Мужчина на велосипеде, он так там и остался, женщина торговала. Там и лежала, а эта проходила женщина - ее убило. Это же не одно место, где это видбулось …вчера весь район наш от начала дамбы и до конца - он весь под обстрелом был.

Росіяни систематично б'ють по місту з окупованої Горлівки. Утім летять по Торецьку не тільки снаряди …

Пані Ніна зранку із жахом роздивляється наслідки нічного прильоту російської ракети. Вона повністю знесла два верхні поверхи дев'ятиповерхівки в якій жінка мешкає. Лише дивом, ні вона, ні її сусіди серйозно не постраждали.

Ніна Володимирівна, жителька Торецька:

Були люди, але всіх спасли, одного відправили ранєного в Краматорськ.

А це вже Донецький напрям - траса з Пісків на Покровськ. Вже понад три місяці московити намагаються безуспішно заволодіти нею. Кожного дня лобові атаки тут змінюються артилерійськими та авіаударами.

Рашисти вже давно перетворили навколишні села на суцільну руїну. Цивільного населення тут майже не лишилось - люди просто не витримують такого шквалу вогню.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Ну ось теж голуби - жертви цієї війни. Власники голуб'ятні поїхали, а пташок позалишали й ось вони не хочуть покидати свій дім.

Попри нищівний вогонь українські вояки продовжують тримати оборону. У підвалі військових медиків поряд із ящиками з медикаментами амуніція та зброя поранених та загиблих хлопців. Основні втрати на передовій завдає саме артилерія - від неї не сховатись, каже Олександр. Медик показує, що осколки зробили з його евакуаційною машиною.

Тут, як ви бачите - це виход. Увійшло з іншої сторони, а тут вийшло.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Періодично буває - годину-дві. І з самого ранку, як тільки світає, зразу ж і починають.

Та у відкритому бою росіяни не найкращі воїни. Це відео чергової атаки московитів на наші позиції. Вони вирішили в лоб прорвати українську оборону.

Відй*буйте з моїх позицій! Б*я …наша арта - працюйте. Виходить на позицію …за Вінницю і двор - стріляє з гранатомета … відеодоказ, що 115 ОМБР знищує противників.

Результат бою: 5 знищених ворожих БМП, один танк, семеро вбитих десантників і полонений. Максим каже, атакуючий підрозділ сюди перекинули з Харківщини й одразу кинули на штурм його позицій.

Максим, військовослужбовець Збройних сил України:

Ну ось - це було зроблено тільки за один день. Ну вони сподівались можливо наскоком, раптовістю, можливо вони сподівались, що наша артилерія буде працювати по іншим напрямкам …але виявилось, що ми були до цього готові.

Максим впевнений, що атаки росіян будуть ще лютішими, а іноді й безглуздішими. Адже, на відміну від українців вони із втратами не рахуються.