Росіяни вночі обстріляли ракетами Запоріжжя: в мерії розповіли про наслідки [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські окупанти у ніч на 26 вересня обстріляли ракетами Запоріжжя. Внаслідок атаки ворога були пошкоджені житлові будинки.
Про це повідомляється в Telegram секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.
"Вночі Запоріжжя знову зазнало ракетного удару", - поінформував посадовець.
Куртєв розповів, що внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені житлові будинки - повилітали вікна, а також постраждали освітній заклад і заклад охорони здоров'я.
Окрім цього, пошкоджений гаражний кооператив. Там сталася пожежа, постраждали автомобілі.
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