За всім цим "волевиявленням" в лапках спостерігають, увага, міжнародні спостерігачі

Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через псевдореферендуми на окупованих територіях. Загарбники вже третій день поспіль під дулом автоматів змушують людей на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині голосувати за приєднання до росії. Завезли навіть так званих "міжнародних спостерігачів" з Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Уругваю.

І все це фейкове шоу ще й транслюють на пропагандистських кремлівських каналах. Воно й не дивно, кажуть експерти, бо інших перемог російська армія немає. А звітувати треба. Яна Танчак докладніше.

Референдум, подходим на голосование.

Кремлівське шоу під назвою "Псевдореферендум" триває вже третій день.

Не выходят? - Та вот видите.

І кого тільки не побачиш на дільницях.

Участие в историческом референдуме принял и сам светлейший князь григорий олександрович потемкин таврический - государственный деятель создатель черноморского военного флота.

Але за картинкою, яку показують російські пропагандисти ховається ось така реальність.

Це кадри з тимчасово окупованого Енергодару. Ось так жіночки зі скриньками для голосування у супроводі озброєних військових ходять по квартирах.

А від цих кадрів завмирає серце - це повністю знищений росіянами Маріуполь. Виборців шукають у зруйнованих будинках.

І така ж ситуація в інших захоплених та зруйнованих росіянами українських містах. На Луганщині псевдореферендум взагалі збігся з мобілізацією.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Хто голосує з чоловіків за "референдум", то дійсно одразу повістку вручають і на фронт. І російський паспорт і плюс ще вони достатньо жорстко позакривали всі міста на в'їзд, на виїзд.

Новини з тимчасово окупованих територій Луганщини, де проходить так званий референдум щодо приєднання до росії. Їх розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він пише - у Щасті підпалили так звану "виборчу дільницю". У Старобільську зафіксовано "голосування" - просто у кущах, біля магазину. Встановили навіть спеціальний вказівник і поставили озброєну людину поруч. У Сватівському районі злетіли у повітря ворожі казарми, постраждав фермер-колаборант. Також палає в Алчевську, на складі боєприпасів. І це - не весь список на сьогодні, - пообіцяв Гайдай.

А щоб назбирати хоч якісь голоси людей змушують голосувати по кілька разів.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

В нас ще, крім того, що на вулицях зупиняють людей, голосували вони вдома чи не голосували. Вони все одно там можуть всучити їм цей папірець, змусити поставити ще одну чергову якусь там галочку. Чи навпаки якщо спіймали на вулиці потім приходять поквартирний обхід, люди кажуть так ми вже на вулиці голосували все одно змушують голосувати.

В тимчасово окупованому Мелітополі - тим, хто голосує проти приєднання до росії погрожують, розповідає мер Іван Федоров.

Іван Федоров, мер Мелітополя:

Тих людей, кого не знайшли вдома їм погрожують, що прийдуть ще раз і ще раз через сусідів. А тим хто голосує "проти", їм погрожують одразу після закінчення референдуму депортацією і таким чином чинять тиск.

І ще проводять свій фейковий референдум ось так.

Іван Федоров, мер Мелітополя:

Зараз можемо сказати, що на деяких вулицях голосування виглядає наступним чином - коли просто озброєні люди з комісією заїжджають на вулиці, збирають з усієї вулиці паспорти та привозять їх через декілька годин назад і ніхто ні за що не голосує. І ніхто не розуміє хто за що проголосував. Такі випадки голосування є. Це підтверджені факти.

І за всім цим "волевиявленням" в лапках спостерігають, увага, міжнародні спостерігачі. Принаймні так заявляють росіяни. Відомо, що на псевдореферендум звезли людей з білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Південноафриканської республіки.

Ольга Айвазовська, координаторка виборчих і політичних програм Громадянської мережі "Опора":

Жодних законних спостерігачів на незаконному псевдореферендумі бути не може і російська федерація дуже добре використовує фейкових спостерігачів. Які як і інші авторитарні режими для того, щоб легітимізувати нечесні вибори - просто виводячи на передову уваги засобів масової інформації знову ж таки пропагандистських людей з іноземними паспортами. Ці люди не просто незаконні спостерігачі, вони незаконно перетнули територію та український кордон. Відповідно вони ще й порушники українського міграційного законодавства.

І щодо них Україна має відкривати кримінальне провадження.

Ольга Айвазовська, координаторка виборчих і політичних програм Громадянської мережі "Опора":

Стосовно цих спостерігачів незаконних необхідно відкривати не просто кримінальне провадження за фактом участі в незаконній події, яка направлена на незаконну анексію в перспективі чотирьох областей України, а і збирати інформацію щодо них, тому що окремі із цих осіб мають відношення, за моїми даними, до в тому числі бізнес-структур, які повинні бути під санкціями.

Під санкціями опинитися повинні й ті, хто пішов на співпрацю з окупантами і погодився організовувати псевдореферендум. В Мелітополі, наприклад, вже склали список з майже шести десятків людей, так званих керівників виборчкомів. Незаконний референдум на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей росіяни вирішили провести на швидку руку після успішних контратак Збройних сил України. Волевиявлення по-російськи, під дулами автоматів, триватиме до 27 вересня. Дільниці для голосування відкрили й в російських містах - зокрема в ростові на Дону та москві. Міністр закордонних справ рф лавров вже заявив, у разі приєднання - на ці території розповсюджуватимуться всі закони й доктрини рф, включаючи ядерну.

сергій лавров, міністр закордонних справ рф:

Вся территория российской федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в конституции российской федерации, безусловно находится под полной защитой государства, это абсолютно естественно. Все законы, доктрины, концепции, стратегии российской федерации распространяются на всю ее территорию.

Тим часом в російських ЗМІ вже з'явилася інформація, що на наступний день - після закінчення голосування - 28 вересня до держдуми рф можуть внести документи про входження окупованих українських територій до складу росії. Ці законопроєкти розглядатимуть 29 вересня, а 30 - до росіян планує звернутися зі зверненням путін.