В Маріуполі лунають вибухи та стрілянина (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У понеділок, 26 вересня, в окупованому Маріуполі лунають вибухи та стрілянина.
Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, звуки вибухів та стрілецької зброї чутно в Лівоборежному районі міста в 14:35 та в середині Маріупольського порту - близько 16.00.
"Мешканці Песчанки (район біля порту) повідомляють, що стрілянина від кадирівців", - додав він.
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