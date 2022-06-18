На Кіровоградщині затримали "вора в законі" на прізвисько "Армен Хохол" (відео) [ Редагувати ]
На Кіровоградщині поліція затримала "вора в законі" з санкційного списку РНБО. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
"Вор у законі" на прізвисько "Армен Хохол" організував та контролював діяльність злочинних груп, які вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини насильницького та майнового характеру. Свій особливий статус у кримінальному світі він отримав у 2011 році у Москві.
На підставі отриманих доказів йому повідомили про підозру. Зловмисник переховувався від слідства, тож його було оголошено у міжнародний розшук. Крім того, щодо нього були запровадженні санкції РНБО.
Наразі "Армена Хохола" поміщено в ІТТ. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
4 червня 2020 року Верховна Рада України ухвалила закон про "злодіїв у законі" та злочинні спільноти. Документ передбачає кримінальне покарання за створення злочинної спільноти та перебування у статусі "злодій у законі". Передбачено кримінальне покарання та за звернення до учасників злочинних спільнот із проханням "вирішити проблему", організацію та проведення бандитської "сходки".
У лютому 2021 року набули чинності дві нові статті Кримінального кодексу України: поширення злочинного впливу в суспільстві особою у статусі злодія у законі (ч. 3 ст. 255-1) та участь у проведенні сходки представників організованих груп та осіб, які здійснюють злочинний вплив ( ч. 1 ст.255-2).
Нагадаємо, що для "злодіїв у законі" в Україні створять окрему в'язницю.
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