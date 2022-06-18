На Кіровоградщині поліція затримала "вора в законі" з санкційного списку РНБО. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Вор у законі" на прізвисько "Армен Хохол" організував та контролював діяльність злочинних груп, які вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини насильницького та майнового характеру. Свій особливий статус у кримінальному світі він отримав у 2011 році у Москві.

На підставі отриманих доказів йому повідомили про підозру. Зловмисник переховувався від слідства, тож його було оголошено у міжнародний розшук. Крім того, щодо нього були запровадженні санкції РНБО.

Наразі "Армена Хохола" поміщено в ІТТ. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

4 червня 2020 року Верховна Рада України ухвалила закон про "злодіїв у законі" та злочинні спільноти. Документ передбачає кримінальне покарання за створення злочинної спільноти та перебування у статусі "злодій у законі". Передбачено кримінальне покарання та за звернення до учасників злочинних спільнот із проханням "вирішити проблему", організацію та проведення бандитської "сходки".

У лютому 2021 року набули чинності дві нові статті Кримінального кодексу України: поширення злочинного впливу в суспільстві особою у статусі злодія у законі (ч. 3 ст. 255-1) та участь у проведенні сходки представників організованих груп та осіб, які здійснюють злочинний вплив ( ч. 1 ст.255-2).

Нагадаємо, що для "злодіїв у законі" в Україні створять окрему в'язницю.