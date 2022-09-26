В Одесі пролунали вибухи: ППО збила три дрони-камікадзе (відео) [ Редагувати ]
В Одесі ввечері 26 вересня лунали вибухи через роботу сил протиповітряної оборони, які стріляли по ворожим дронам-камікадзе. Про це повідомило Оперативне командування "Південь".
По Одещині ворог спрямував чергову атаку дронів-камікадзе. Усі три дрони знищено силами протиповітряної оборони.
У місцевих пабліках одесити діляться відео вибухів у небі над містом.
Нагадаємо, що в останні дні окупанти атакують південь України безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" ("Герань-2") іранського виробництва.
Через постачання "шахідів" країні-агресору, МЗС України позбавило акредитації посла Ірану та вислало дипломатів.
по темі
У неділю зранку, 25 вересня, Одесу атакували дрони-камікадзе
У понеділок, 26 вересня, у Нікополі Дніпропетровської області чути звуки вибухів
Російські окупанти у ніч на 26 вересня атакували Одеську область трьома дронами-камікадзе
Україна отримала перший зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони малої та середньої дальності NASAMS. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News. США оголосили про плани щодо постачання NASAMS Україні у липні в рамках пакету допомоги на $820 млн. Планувалося, що Пентагон направить Києву два ЗРК
Голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила про те, що війська окупантів останнім часом все частіше стали використовувати іранські дрони-камікадзе