В Одесі ввечері 26 вересня лунали вибухи через роботу сил протиповітряної оборони, які стріляли по ворожим дронам-камікадзе. Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

По Одещині ворог спрямував чергову атаку дронів-камікадзе. Усі три дрони знищено силами протиповітряної оборони.

У місцевих пабліках одесити діляться відео вибухів у небі над містом.

Нагадаємо, що в останні дні окупанти атакують південь України безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" ("Герань-2") іранського виробництва.

Через постачання "шахідів" країні-агресору, МЗС України позбавило акредитації посла Ірану та вислало дипломатів.