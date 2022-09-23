Міністерство закордонних справ позбавляє посла Ірану в Україні акредитації, а також скоротить кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві. Таке рішення ухвалено у відповідь на постачання Іраном озброєнь армії РФ, повідомляється на сайті МЗС.

23 вересня до Міністерства викликали тимчасового повіреного в справах Ісламської Республіки в Україні.

Іранській стороні заявили, що "постачання іранського озброєння Росії для його подальшого використання російськими військами проти українського цивільного населення та Сил оборони напряму суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України".

Постачання зброї Росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану. У відповідь на такий недружній акт українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.

Нагадаємо, напередодні іранський дрон-камікадзе Shahed-136 атакував портовий буксир в Очакові і будинок у Кривому Розі. У п'ятницю, 23 вересня, росіяни атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе, є жертви.

Також 23 вересня ЗСУ сьогодні вперше збили іранський ударний дрон Mohajer-6.