На виборах в Італії перемогла коаліція правих партій на чолі з прихильниками путіна. І вперше з часів Другої світової війни в країні буде сформований ультраправий уряд. А прем'єр-міністеркою вперше стане жінка Джорджія Мелоні.

Наскільки проросійським тепер буде новий уряд в Італії? І як результати виборів вплинуть на підтримку України? З'ясовувала наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

Ось вона, лідерка, якій вдалося вперше за століття повернути до влади крайніх правих. 45-річна Джорджа Мелоні - очільниця партії "Брати Італії". Це не просто політсила націоналістів-консерваторів, її коріння у неофашистській організації, створеній послідовником диктатора Беніто Муссоліні після Другої світової. Хоча зараз і Мелоні, і її однопартійці відкидають закиди щодо фашистського минулого та захоплення їдеями Муссоліні.

Лука Ціріані, президент групи "Брати Італії" у сенаті:

Протягом останніх кількох тижнів було легше робити з нас карикатуру партії старих, відсталих, авторитарних, праворадикальних і таке інше. Але реальність така, що громадяни зрозуміли те, що новинні експерти вдавали ніби не розуміють, а саме те, що ми чудова партія, з лідерським класом, який відповідає своєму завданню і своїй програмі, і має справжнє почуття відповідальності.

Сама Джорджа Мелоні доволі суперечлива особистість. Вона пропагує традиційні сімейні цінності. Але сама є матір'ю-одиначкою і про батька її дитини нічого невідомо. Вона вже ввійде в історію як перша жінка на посаді прем'єр-міністра Італії, але водночас її партія абсолютно не переймається правами жінок. Мелоні виступає проти абортів і навіть голосувала проти зрівняння зарплат між чоловіками та жінками. Щоправда, з приводу ставлення до України була послідовною.

Ярина Груша-Поссамай, публіцистка, викладачка Міланського університету:

Навіть будучи в опозиції до уряду Маріо Драгі, вона голосувала за надання зброї Україні, і вона на всіх публічних виступах підтримувала Україну і говорила про те, що вона засуджує Росію, але якщо вона йде в коаліцію з двома силами, які є відкрито проросійськими силами, це "Ліга" Матео Сальвіні і Сільвіо Берлусконі, який буквально кілька днів тому говорив, ну боже, путін просто хотів поставити хороших людей в Києві. І як вона власне буде співпрацювати з внутрішньою коаліцією, це перше питання, тобто зі своїми партнерами.

Особливо цікавими є відносини Мелоні із екс-прем'єром Сільвіо Берлусконі. Саме він у 2008-му році дав їй першу і досі єдину посаду в уряді. В 31 рік Джорджа стала наймолодшою міністеркою у справах молоді. І ось готова знову з ним співпрацювати, після численних скандалів та засудження до 4 років за гратами за податкове шахрайство. Навіть зараз проти нього триває три судові справи, зокрема щодо підкупу депутатів та схиляння неповнолітніх до сексу. Відомий він і давньою дружбою з путіним, незаконними відвідинами Криму після анексії та, відповідно, трирічним баном на в'їзд до України. Не менш прихильним до Кремля є і третій учасник можливої коаліції. Очільник партії "Ліга Півночі" Маттео Сальвіні начебто і засудив війну в Україні, але виступає проти постачання зброї та наполягає зняти санкції з Росії.

Енріко Летта, голова Демократичної партії Італії:

Очевидно, що Москва хоче бачити перемогу правих в Італії. Найочевидніший приклад цьому - путінська газова стратегія, яка душить Європу і ставить Італію в дуже складну ситуацію. І якщо праві виграють вибори в Італії, чому ми всіма силами намагаємося перешкодити, то першими їх привітає путін, другим Трамп, а третім Орбан.

До цього Мелоні вдавалося поєднувати захоплення українськими вояками, дружбу з проросійським прем'єром Угорщини Орбаном та захоплення екс-президентом Трампом. Але питання чи вдасться їй дотримуватися своєї позиції щодо підтримки України після того, як вона очолить уряд. Не менш важливо і кого вона призначить на ключові для Києва посади - міністрів оборони та закордонних справ.

Ярина Груша-Поссамай, публіцистка, викладачка Міланського університету:

Насправді в партії Джорджі Мелоні дуже мало хороших спеціалістів і це дуже лякає, насправді. І поки що не говорили про якісь імена, хто може очолити якісь міністерства. Мало того, що лякає ця некомпетентність її членів партії, взагалі, коли говорили про партію "Браття Італії", всі знають тільки Джорджі Мелоні. Там декілька ще імен, наприклад Альфредо Урса, який приїжджав нещодавно в Україну і він підтвердив підтримку України.

Наразі Італія сильно залежна від фінансової допомоги Євросоюзу для відновлення після пандемії. Тож Мелоні стала більш лояльною до ЄС і більш схильна розділяти його політику щодо України.

Джорджа Мелоні, лідерка партії "Брати Італії":

Наша позиція на Західному полі є кришталево чистою, її ми продемонстрували ще раз, засудивши без жодних виправдань, жорстоку агресію Росії проти України та допомагаючи з боку опозиції зміцнити позиції Італії на європейських і міжнародних форумах.

За минулого уряду Італія стала добрим партнером Києва. Надала військову допомогу та прийняла дві сотні тисяч біженців.

Ярина Груша-Поссамай, публіцистка, викладачка Міланського університету:

На політику Джорджі Мелоні ще буде впливати сам розвиток війни: Україна поки що виграє і тому в неї немає іншого вибору, як підтримувати Україну. І власне контрнаступ України він допоміг так само визначитися із якоюсь позицією. Якщо ми продовжимо вигравати, можливо підтримка не зросте, але вона залишиться сталою принаймні.

В сучасній історії італійські уряди доволі недовговічні - середня тривалість всього півтора року. Місцеві експерти вже гадають - чи вдасться Мелоні затриматися на посаді більше, ніж на рік. Тим паче, коли її соратники по коаліції дотримуються інших поглядів та ще й мають серйозні політичні амбіції.

У найкращому випадку новий уряд Італія отримає лише наприкінці жовтня. Бо спочатку мають пройти перемовини щодо створення коаліції. А їх розпочнуть аж за два тижні.