У Полтавській області лунатимуть вибухи [ Редагувати ]
У вівторок та середу, 27 та 28 вересня, у Полтавській області лунатимуть вибухи, оскільки в області проведуть технічні роботи у кар'єрах. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram.
Зокрема, технічні вибухи лунатимуть у Кременчуцькій та Горішньоплавнівській громадах.
27 та 28 вересня заплановано технічні вибухи на кар'єрах підприємств у Кременчуцькій та Горішньоплавнівській громадах. Якщо ви почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій!
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