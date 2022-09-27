Окупанти випустили по Запоріжжю 10 ракет [ Редагувати ]
Окупанти випустили по Запоріжжю десять ракет. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух в Telegram.
Зокрема, випущені ракети потрапили у об'єкти інфраструктури обласного центру.
Окупанти завдавали ударів ракетами С300.
На місцях уражень виникли пожежі. Там працюють рятувальники. Пошкоджена лінія електропередач. Профільні служби вже відновлюють мережу.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Ворог майже кожен день атакує місто. Треба бути максимально обережним. Правила безпеки рятують життя. Дбаємо одне про одного.
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