Росія знову атакувала Одесу іранськими дронами-камікадзе. Цього разу їх було три. Усі збила українська система протиповітряної оборони. За останні кілька тижнів це вже не перша подібна атака, на рахунку наших військових вже більше десятка збитих іранських безпілотників. В чому підступність такої зброї, і чому загарбники саме зараз її використовують? З'ясовував мій колега з Одеси - Андрій Анастасов.

П'ятниця, двадцять третє вересня. Зненацька в небі над Одесою - незвичне торохтіння та починає працювати наше ППО. Так відбулася перша атака дронів-камікадзе.

Один дрон наші військові збили над морем, а ось два інші все ж таки влучили в адмінбудівлю. В результаті - одна цивільна людина загинула, а навколишні будинки - пошкоджені.

Тетяна, жителька Одеси:

У меня, получается, все пластиковые окна, всё потрескалось - все пакеты. Все именно в шоке - вот такое вот.

Згодом з'ясувалося: йдеться про дрони-камікадзе типу "Шахід-136". Виробництво - Іран. Це так званий "баражуючий боєприпас". За заданими координатами він летить до цілі, влучає та вибухає. І хоча це не є високотехнологічною зброєю, кажуть експерти, небезпеку все ж таки несе. Адже в бойовій частини - сорок кілограмів вибухівки.

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив":

Це досить серйозна така потужність, яка здатна, наприклад, знищити навіть танк. А якщо використовувати по будівлі, то це фактично досить серйозні також руйнування цієї будівлі здійснюються.

Починаючи з минулого тижня, рашисти випустили по наших землях вже двадцять дев'ять таких "Шахідів". Дев'ятнадцять з них - збили, решта - влучили по різних об'єктах. Крім Одещини ворог атакував ними Миколаївщину та райони поблизу Нікополя.

Наталя Гуменюк, начальник Об'єднаного координаційного прес-центру сил охорони та оборони Півдня України:

За наявними у нас даними, їх дальність польотів може сягати від дев'ятисот до двох з половиною тисяч кілометрів. Тому саме і виправдовується, що вони застосовуються наразі по південних регіонах, оскільки запускаються з тимчасово окупованої території - тобто і відстань відповідна.

Підступність таких дронів в тому, що летять вони доволі низько, тому засоби протиповітряної оборони не завжди їх швидко виявляють. Крім того, кажуть експерти, підрозділи ППО просто ще не встигли напрацювати відповідні алгоритми протидії. До того ж - дрони-камікадзе атакують групами.

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив":

Це може бути від п'яти до десяти БПЛА, навіть більше. Тому їм, коли їх велика кількість, їм набагато легше саме проривати протиповітряну оборону. Після того, як алгоритми будуть повністю відпрацьовані, я гадаю, що боротьба з ними буде набагато ефективнішою.

Військові підтверджують: вже шукають слабкі місця "Шахідів".

Наталя Гуменюк, начальник Об'єднаного координаційного прес-центру сил охорони та оборони Півдня України:

Працюють по ним різні способи влучання, в тому числі і стрілецька зброя, і кулемети. Їх висота, як правило, дозволяє влучити із такої зброї також. Ті дрони, які були збиті, дрони-камікадзе, наразі вивчаються нашими фахівцями для того, щоб знайти максимально ефективний спосіб протидії.

Населення ж просять - якщо почули характерний звук наближення таких дронів - залишити територію поблизу об'єктів критичної інфраструктури та адмін-будівель.

Максим Марченко, голова Одеської обласної військової адміністрації:

Тому під час тривоги прошу знаходитись в укритті, не стояти на вулиці та дивитись, куди він летить. Ці дрони можуть вибухнути у бідь-який момент і нанести суттєве ушкодження на великому радіусі.

Чому ж ворог перейшов до такої тактики? Експерти кажуть: росіянам вже просто критично не вистачає ракетноїзброї. Адже українське ППО вдало знищує усі ці "Калібри" та "Онікси".

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив":

А зараз вони мають ось такий дешевий варіант, щоб здійснювати не тільки, ну, наприклад терор місцевого населення, терор цивільної інфраструктури і так далі, а і намагатися ще здійснювати нанесення ударів по об'єктам, які мають якійсь стосунок до військової інфраструктури.

Президент Володимир Зеленський вже доручив МЗС відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва. Мовляв, це кроки Ірану проти суверенітету, територіальної цілісності нашої держави та життя українців.