На Волині діти назбирали понад 400 тисяч гривень на потреби ЗСУ [ Редагувати ]
На Волині діти назбирали понад 400 тисяч гривень на потреби нашої армії. Дитячий батальйон "Бандерівці" кілька разів на тиждень влаштовував концерти у сквері містечка Рожища. Хто і як підтримав юних волонтерів - дивіться далі.
Волонтерка Віра Шварцкоп розпаковує антидрон, який привезли із Чехії.
Місяць чекали, доки зроблять, бо там черга.
Щоб зібрати гроші на життєво необхідне для бійців на передовій озброєння, діти з невеликого містечка Рожища протягом двох місяців співали у міському сквері. Понад 400 тисяч гривень - це кошти, які жертвували їм люди.
Марʼяна Кучірка, волонтерка:
Ми збирали гроші на ЗСУ, на антидрон і на машину. Не важко, просто співали, а нам давали гроші.
Ярина Кучірка, волонтерка:
Ходили, продавали магнітики, продавали різні сувеніри з гербом.
Прилад для знешкодження російських безпілотників замовили бійці 14-ї окремої механізованої бригади, які звільняли Харківщину і нині перебувають на деокупованій території.
Вікторія Шварцкоп, ініціаторка збору коштів:
Я думаю, що це ввійде в історію не тільки Рожища, а й України, як саме діти збирають на зброю.
Це вже другий антидрон, придбаний за гроші, зібрані дітьми. Прилад коштує більше 5-ти тисяч євро. Майже тисячу додали волонтери, які шукали його в Європі.
Віра Шварцкоп, волонтерка:
Зараз он знову подзвонили з 36 бригади морської піхоти, знову просять антидрон, кажуть, що є така потреба.
Подякувати і підтримати дітей, які своїм співом допомагають забезпечувати армію, із Рівного приїхав Юрій Журавель, вокаліст гурту "От Вінта", художник-карикатурист і громадський діяч. Разом з юними волонтерами він виконав кілька пісень.
Юрій Журавель, співак, художник:
Вони активні, відчувається, що це вже діти майбутньої України, європейської нації, яка без комплексів співає, веселиться і цим б'є ворога.
Учасникам дитячого колективу Юрій Журавель подарував футболки і свої книги "Знай наших" з автографами.
Анна Луговська, волонтерка:
Дуже класна книжка з символами, з історією України. Це неймовірно, мені дуже сподобалося. Я ще не чула такого голосу і як діти реагують на це.
У вересні через початок навчання і дощову погоду дитячий батальйон "Бандерівці" не виступав. Збір грошей хочуть невдовзі відновити, щоб купити ще один антидрон та авто для бійців на передовій.
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