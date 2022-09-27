У вересні через початок навчання і дощову погоду дитячий батальйон "Бандерівці" не виступав.

На Волині діти назбирали понад 400 тисяч гривень на потреби нашої армії. Дитячий батальйон "Бандерівці" кілька разів на тиждень влаштовував концерти у сквері містечка Рожища. Хто і як підтримав юних волонтерів - дивіться далі.

Волонтерка Віра Шварцкоп розпаковує антидрон, який привезли із Чехії.

Місяць чекали, доки зроблять, бо там черга.

Щоб зібрати гроші на життєво необхідне для бійців на передовій озброєння, діти з невеликого містечка Рожища протягом двох місяців співали у міському сквері. Понад 400 тисяч гривень - це кошти, які жертвували їм люди.

Марʼяна Кучірка, волонтерка:

Ми збирали гроші на ЗСУ, на антидрон і на машину. Не важко, просто співали, а нам давали гроші.

Ярина Кучірка, волонтерка:

Ходили, продавали магнітики, продавали різні сувеніри з гербом.

Прилад для знешкодження російських безпілотників замовили бійці 14-ї окремої механізованої бригади, які звільняли Харківщину і нині перебувають на деокупованій території.

Вікторія Шварцкоп, ініціаторка збору коштів:

Я думаю, що це ввійде в історію не тільки Рожища, а й України, як саме діти збирають на зброю.

Це вже другий антидрон, придбаний за гроші, зібрані дітьми. Прилад коштує більше 5-ти тисяч євро. Майже тисячу додали волонтери, які шукали його в Європі.

Віра Шварцкоп, волонтерка:

Зараз он знову подзвонили з 36 бригади морської піхоти, знову просять антидрон, кажуть, що є така потреба.

Подякувати і підтримати дітей, які своїм співом допомагають забезпечувати армію, із Рівного приїхав Юрій Журавель, вокаліст гурту "От Вінта", художник-карикатурист і громадський діяч. Разом з юними волонтерами він виконав кілька пісень.

Юрій Журавель, співак, художник:

Вони активні, відчувається, що це вже діти майбутньої України, європейської нації, яка без комплексів співає, веселиться і цим б'є ворога.

Учасникам дитячого колективу Юрій Журавель подарував футболки і свої книги "Знай наших" з автографами.

Анна Луговська, волонтерка:

Дуже класна книжка з символами, з історією України. Це неймовірно, мені дуже сподобалося. Я ще не чула такого голосу і як діти реагують на це.

У вересні через початок навчання і дощову погоду дитячий батальйон "Бандерівці" не виступав. Збір грошей хочуть невдовзі відновити, щоб купити ще один антидрон та авто для бійців на передовій.