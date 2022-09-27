В росії триває мобілізація: хто, як і з чим йде воювати в Україну

Хоч і офіційно в рф триває часткова мобілізація, але "гребуть" воєнкомати усіх підряд. Особливо в маленьких селах на півночі, - пишуть російські телеграм-канали.