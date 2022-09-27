Болгарія закликала своїх громадян терміново залишити росію [ Редагувати ]
Громадян Болгарії закликали терміново залишити територію росії. З такою рекомендацією виступило Міністерство закордонних справ країни.
Через складну ситуацією МЗС Республіки Болгарії закликає утриматися від поїздок до Російської Федерації та рекомендує болгарським громадянам, які перебувають у Російській Федерації, розглянути можливість виїзду з країни в найкоротші терміни, використовуючи будь-які транспортні засоби для цієї мети.
Громадянам Болгарії, які залишаються в росії, радять виявляти підвищену пильність, уникати місць скупчення великої кількості людей, водночас з належною увагою враховувати обставини та розвиток ситуації.
Нагадаємо, у середині вересня посольство Болгарії в Києві відновило роботу.
по темі
Не на жарт наполохані навіть диванні війська. Ті, хто раніше підтримували війну в Україні і закликали вбивати українців, тепер шикуються у черги на кордонах. Аби тільки скоріше втекти з агресорки-батьківщини.
Окупанти не гребують сюрпризами: маскують вибухівку в дитячих іграшках та на тілах загиблих. А ще боєприпаси зараз можуть залишати диверсанти. Юлія Зайцева про уроки пильності - докладніше.
Хоч і офіційно в рф триває часткова мобілізація, але "гребуть" воєнкомати усіх підряд. Особливо в маленьких селах на півночі, - пишуть російські телеграм-канали.
Але чи буде про що звітувати? І чи вдасться подати "псевдоголосування" як перемогу? Мій колега Руслан Смєщук, каже, що диктатору буде це складно зробити. Бо ж дільниці на окупованих територіях порожні, а люди як можуть саботують так званий референдум.
Зрозуміти настрій української молоді Єврокомісарка вирішила в Українському Католицькому університеті. Вєра Юрова свій виступ перед студентами розпочала українською.