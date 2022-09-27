Помер російський співак Борис Моїсеєв. Йому було 68 років. Про це повідомив його арт-директор, передають РІА Новості.

Його арт-директор Сергій Горох виявив тіло артиста у квартирі на Червонопролетарській вулиці у Москві.

Повідомляється, що Бориса Моїсеєва не стало вдень, 27 вересня.

Побачивши Мойсеєва непритомним, він викликав швидку, але лікарям залишалося лише констатувати смерть.

2010 року Моїсеєв пережив інсульт. Через зупинку серця він був підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Ще один інсульт стався у нього у 2015 році. З того часу він практично не з'являвся на публіці.