У Херсоні пролунали вибухи [ Редагувати ]
У середу, 28 вересня, у тимчасово окупованому Херсоні місцеві жителі повідомили про вибухи. Про це повідомляється у місцевих Telegram-каналах.
Відповідні звуки чули у різних куточках міста і за ним.
У Херсоні чутно вибухи.
Тим часом Telegram-канали повідомляють про можливі вибухи в районі Антонівки, розташоване селище неподалік самого міста.
Інші джерела пишуть про вибухи в районі готелю "Колос" та суду в Олешках.
Офіційної інформації про причини вибухів поки немає.
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