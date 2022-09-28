У середу, 28 вересня, у тимчасово окупованому Херсоні місцеві жителі повідомили про вибухи. Про це повідомляється у місцевих Telegram-каналах.

Відповідні звуки чули у різних куточках міста і за ним.

У Херсоні чутно вибухи.

Тим часом Telegram-канали повідомляють про можливі вибухи в районі Антонівки, розташоване селище неподалік самого міста.

Інші джерела пишуть про вибухи в районі готелю "Колос" та суду в Олешках.

Офіційної інформації про причини вибухів поки немає.