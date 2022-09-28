Литва передасть Україні зимову форму для 25 тисяч військових [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Литва має намір передати Україні зимову форму для 2 млн євро. Так, обмундируванням буде забезпечено близько 25 тисяч військових.
Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
"Найближчими місяцями у литовських підприємств буде закуплено і передано українським військовим зимове обмундирування на пару мільйонів євро, тобто близько 25 тисяч українських військових буде забезпечено зимовим екіпіруванням", - сказав він.
Анушаускас повідомив, що Литва вже передала ЗСУ озброєння та іншої військової техніки на 209 млн євро.
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