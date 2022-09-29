Уряд удосконалив умови грантової програми "є-Робота". Тепер підприємці можуть отримати кошти не тільки на розвиток власного бізнесу, а й на покупку програмного забезпечення, свійських тварин і навіть на орендну плату та лізинг.

Як працюють гранти? Розкажемо далі на прикладі одного з підприємств на Буковині. Фірма отримала вісім мільйонів гривень на виготовлення огорож із металу, будівельних сіток та цвяхів. Як їм це вдалося? І чи вже поставили бізнес на колеса - знає Ольга Лучек.

Ось у цьому цеху виготовляють огорожі, стовпи, хвіртки, сітки та інші вироби з дроту. Іскр для міцності не шкодують, станки працюють майже безупинно.

Юрій Присяжнюк, працівник підприємства:

Там виготовляються прудки, потім вони переходять в цех заготовки, і наразі тут виготовляються секційні огорожі, Ми перед цим закупляли сировину, дріт, а в подальшому ми будемо самі його перетягувати з катанки 5:5 на певні діаметри, які нам потрібні для виробництва. І це буде пришвидшуватись і зменшить собівартість.

Стало це можливо завдяки гранту за урядовою програмою "є-Робота", котрий підприємство змогло отримати. Тож за державних вісім мільйонів гривень, і таку ж суму з власних коштів - закуплять обладнання для розширення та здешевлення виробництва.

Андрій Сопільник, директор підприємства:

Потрібно обладнання для того, щоб ми не тримали дріт в різному асортименті, а тільки в одному, це катанка, що виробляється в Україні, і ми самі хочемо виготовляти дріт уже під той діаметр, який саме в планах стоїть.

Підприємство працює вже 20 років. І мало склади в різних куточках країни. Та більшість із них - зруйновані російськими обстрілами. Або лишилися на тимчасово окупованій території.

Андрій Сопільник, директор підприємства:

Коли ми уже до свого складу добралися дуже було багато побитої продукції, осколками задітої, розтрощеної, але хоч збереглося те, що було. А є склад, який в Херсоні залишився, невідомо в якому стані.

Державною програмою "є-Робота" можуть скористатися як діючі підприємства, так і новостворені.

Альона Атаманюк, перша заступниця голови Чернівецької обласної військової адміністрації:

Це перше підприємство на території Чернівецької області, і одне з перших на території взагалі України, яке змогло отримати цей грант по урядовій програмі "є-Робота" на переробне підприємство. Частково вимагається співфінансування з боку самого підприємства, але при цьому це дає можливість розширити своє виробництво і виходити на ринок вже набагато дешевшою продукцією.

На Буковині ще десяток підприємств подали заявку на отримання такого гранту саме на промислове виробництво. Повертати грант не потрібно, а лише сплачувати податки. Єдиною вимогою для підприємців залишається бізнес-план та створення робочих місць.