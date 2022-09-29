Російські фантазії - про результати псевдореферендуму. Сувора реальність - мобілізації. Та ядерний шантаж путіна і реакція на це заходу. Про все це будемо говорити докладно у нашому випуску.

Але почнемо із ситуації на фронті. Бо саме там кується наша перемога. А росіяни вперто, але без успіху намагаються вийти на адміністративні межі Донецької області. Кожен день загарбники випробовують на міцність нашу оборону Бахмута. І пробити її окупантам не вдається. Як наші військові дають відсіч орді бачив наш воєнкор Станіслав Кухарчук. Його репортаж - далі.

Ви вирішили виїжджати? - Ну конечно, куда ей деваться.

Ось так, під звуки вибухів жителі Бахмута поспішають виїжджати з міста, яке росіяни перетворили на справжнє пекло. Вже понад місяць окупанти методично розстрілюють Бахмут артилерією, танками та авіацією. Волонтерка Оксана допомагає евакуювати 90-річну пенсіонерку, та домашніх тварин. Каже, переважна більшість містян уже виїхала …

Оксана, волонтерка:

Більшість - от такі пенсіонери зараз! Тому, що більшість …молодь виїхала, сім'ї тоже виїхали, а тепер забирають родичів, які залишилися, тварин, он собака …є ще люди, які хочуть виїжджати, тут питань немає.

Тим, хто і досі залишається у прифронтовому місті доводиться буквально боротися за своє життя. У деяких районах Бахмуту немає водопостачання, електрики та газу. Та й жити у квартирах вкрай небезпечно. Тиждень тому цю п'ятиповерхівку накрила російська авіація … Тіла мешканців і досі залишаються під завалами.

Олена, жителька Бахмута:

Моего сына, вот реально, друга мама лежит… Мальчику 34 года - тоже, говорят, что еще человек шесть. Люди вот это вот под завалами лежат уже неделю.

Неймовірними зусиллями українські воїни намагаються стримати росіян на підступах до Бахмуту. Запеклі бої точаться одразу на двох напрямках… За декілька місяців московитам так і не вдалось просунутись ні на метр в бік міста.

Артилерійські дуелі тут не припиняються ні на хвилину. Ледве нашим військовим вдається зафіксувати рух на російських позиціях - вони одразу накривають їх вогнем.

Ця мінометна батарея за добу випускає по росіянах по триста-чотириста мін. Хлопці кажуть, робота нелегка, але інакше, як масованим вогнем - ворога не спинити.

В руках Олексія трофейний автомат. Ще тиждень тому найманець з ПВК Вагнера стріляв з нього у бік українських позицій - тепер ця зброя обороняє Бахмут. У минулому Олексій журналіст та працівник ІТ-сфери - за майже сім місяців боїв він вже став професійним військовим. Каже, на відміну від росіян - українці швидко вчаться.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Ідуть і ідуть …при тому останнім часом більше вночі намагаються пересуватись і піхотою …тобто все по стандартах старих совєтських - артпідготовка, РЕБ, потім піхота йде, вмирає, зализують рани й по новій. Збройні Сили тримають позиції й навіть не збираємось відходити, бо в нас за спинами наші люди, наша земля, ми це місто не віддамо ніколи.

Та й зі стратегічних міркувань - здавати Бахмут - не можна. Адже місто - головна транспортна розв'язка Донеччини.