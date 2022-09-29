Виток газу з "Північних потоків": у Балтійському морі помітили російські кораблі [ Редагувати ]
У районах витоку газу з "Північних потоків" у Балтійському морі помітили кораблі військово-морського флоту росії. Про це повідомляє CNN.
Двоє представників західної розвідки та ще одне джерело видання заявили, що європейська служба безпеки у понеділок та вівторок помітила російські кораблі поблизу місць витоків. При цьому минулого тижня неподалік цих районів також були помічені підводні човни рф.
Чи мали судна якесь відношення до вибухів вивчатимуть слідчі.
За словами датського військового чиновника, російські кораблі регулярно працюють у цьому районі, а їхня присутність не обов'язково вказує на те, що росія причетна до підривів.
Ми бачимо їх щотижня. Російська діяльність у Балтійському морі посилилася останніми роками. Вони досить часто перевіряють нашу поінформованість - як у морі, так і в повітрі.
Розслідування проводять Данія та Швеція. Воно може тривати два тижні, але огляд місць вибухи поки не провели, оскільки триває витік газу. При цьому співрозмовники видання зазначають, що головним підозрюваним все ж таки залишається росія.
Важко уявити собі будь-якого іншого гравця в регіоні, який має можливості та інтерес для проведення такої операції.
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