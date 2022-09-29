"Витіки на "Північних потоках" стали результатом диверсії" - НАТО [ Редагувати ]
У НАТО вважають, що виток газу на гілках "Північних потоків" стався в результаті диверсії. Таку заяву зробили в Альянсі.
Вся доступна на цей час інформація вказує на те, що це (витік - ред.) - результат навмисних, безрозсудних та безвідповідальних диверсійних актів. Ці витоки створюють ризики для судноплавства і завдають значної шкоди навколишньому середовищу.
У НАТО обіцяють відреагувати на будь-яку навмисну атаку на її критичну інфраструктуру.
Ми, як союзники, взяли на себе зобов'язання готуватися, стримувати та захищатися від примусового використання енергії та інших гібридних тактик державними та недержавними суб'єктами. Будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру союзників буде зустрінутий єдиною та рішучою відповіддю.
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