У НАТО вважають, що виток газу на гілках "Північних потоків" стався в результаті диверсії. Таку заяву зробили в Альянсі.

Вся доступна на цей час інформація вказує на те, що це (витік - ред.) - результат навмисних, безрозсудних та безвідповідальних диверсійних актів. Ці витоки створюють ризики для судноплавства і завдають значної шкоди навколишньому середовищу.

У НАТО обіцяють відреагувати на будь-яку навмисну атаку на її критичну інфраструктуру.