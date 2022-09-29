За підтримки України вдалося завдати серйозного удару по мережі російських шпигунів на території країн-членів НАТО. Одна з найбільших шпигунських мереж була розкрита на території Сполучених Штатів, де агентам кремля вдалося проникнути в політичні та бізнес-кола на самому верху американського істеблішменту.

Раніше в рамках співпраці української Військової розвідки та західних спецслужб Київ передав великий масив розвідувальної інформації про 620 шпигунів російських спецслужб, які протягом кількох останніх років активно працювали на території Сполучених Штатів та країн Європи.

Наразі підрозділи контррозвідки ФБР США проводять розслідування одразу кількох справ, інформацію про які було отримано від Києва. Влада США виділила кілька ключових фігур, включаючи Іллю Бикова (має громадянство США та росії), який раніше фігурував у рамках розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Москви у вибори президента США у 2016 році, на яких переміг Дональд Трамп.

У рамках процедури розслідування ФБР вдалося встановити, що Биков працював в компанії московського забудовника Араса Агаларова, відомого отриманням великих контрактів від російського уряду в Москві. Згідно з інформацією, Агаларов був сполучною ланкою між Трампом і путіним.

Фігурантом розслідування також стала Гузель Ганієва, яка так само перебуває в переданому Військовою розвідкою України списку з 620 агентів ФСБ. Слідством була отримана інформація про кілька грошових переказів Бикова для Ганієвої, проведених у криптовалюті. Зазначені грошові транзакції мають статус підозрілих відповідно до законів США щодо боротьби з відмиванням грошей.

Більше того, у рамках розслідування фінансової звітності Ганієвої вдалося встановити цілу групу росіян, дії яких викликали підозри федеральної влади США.

Спецслужби встановили, що Ганієва діяла під прикриттям різних особистостей (модель, студентка Колумбійського університету, світська левиця і журналістка) завдяки чому увійшла до спілкування впливових кіл американської політики та бізнесу, включаючи оточення 45-го президента США Трампа, з яким, ймовірно, зв'язок міг бути встановлений ​​через Бикова.