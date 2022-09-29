Кремль анонсував так зване "входження" тимчасово окупованих територій України до складу країни. Однак, "церемонія" є звичайним російським "фрік-шоу", яке немає жодного юридичного сенсу.

Про це пише в Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Кремлівське фрік-шоу". Анонсована "церемонія входження" не має жодного юридичного сенсу. Бо суб'єкти, яких не існує, не можуть увійти в країну, що мобілізовано розпадається. Не витрачайте часу на віртуальну ru-адженду. Реальне життя буде цікавіше: контрнаступ, деокупація, трибунал", - пише Подоляк.