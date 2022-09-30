У Запоріжжі пролунали вибухи [ Редагувати ]
У п'ятницю вранці, 30 вересня, у Запоріжжі пролунали вибухи. Про це повідомляє "Суспільне".
У місті була оголошена повітряна тривога.
За даними ЗМІ, у Запоріжжі чули звуки близько 07:21 години. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.
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