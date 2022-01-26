39 людей зникли безвісти біля берегів Флориди [ Редактировать ]
39 людей зникли безвісти біля берегів Флориди у США. Усі були в човні, який перевернувся в океані. За словами вцілілого пасажира, судно вийшло з порту Біміні, що на Багамах, минулої суботи. Під час мандрівки - потрапило в шторм. Берегова охорона шукає постраждалих. Підозрюють, човен належав злочинцям, які допомагали мігрантам з карибських країн нелегально дістатися Сполучених Штатів.
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