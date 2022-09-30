Київська міська державна адміністрація передасть Дніпру 30 пасажирських автобусів, щоб компенсувати дефіцит транспорту після нічного ракетного удару окупантів. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

Київ надасть Дніпру 30 пасажирських автобусів. Говорив зі своїм колегою Борисом Філатовим. Після обстрілу минулої ночі в Дніпрі знищені або пошкоджені майже 100 одиниць громадського транспорту - міських автобусів. Столиця підтримує дніпрян та надасть допомогу, яку може.

Внаслідок ракетного удару Дніпро втратив півтори сотні автобусів, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Ворожі ракети знищили транспортне підприємство. Під час пожежі, яку спричинив удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 пошкоджені.

"Інформатор" повідомляє, що у п'ятницю, 30 вересня, з 200 автобусів, які були на АТП, на маршрути вийшли лише 14.