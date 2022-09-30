Казахстан - єдина країна, яка має сухопутний кордон з рф і пускає росіян без закордонного паспорта.

Хто не встиг, той на війну. Слідом за Фінляндією та Грузією мобільний комісаріат відкрили в Астраханській області на кордоні рф з Казахстаном. І всім, хто планував втекти з рф, там видають повістки. Але попри це потік втікачів не меншає. Та чи є в них шанси? І в яких країнах росіяни ще можуть сховатися від мобілізації? Марина Біленька розкаже.

Степи Казахстану. Величні, безкраї… й нещадні. Тут днюють і ночують в екстремальних умовах росіяни, які воліють уникнути часткової мобілізації у себе вдома.

Мережею ширяться численні відео кочівного побуту тих, хто очікує паспортного контролю в імпровізованих кемпінгах. Намети майструють з підручних матеріалів. Готують - на всіх.

Казахстан - єдина країна, яка має сухопутний кордон з рф і пускає росіян без закордонного паспорта. Ще одна перевага - три десятки пропускних пунктів. На відміну від Грузії, де він лише один.

Утім це все одно не впливає на скорочення черг. Найдовше стоять автомобілісти - мінімум 10 годин. А подекуди одять у степу добу, а то й дві-три.

До переходу у Самарі, наприклад, днями вишикувалася 30-кілометрова черга. Заручники своїх авто бідкаються, що не спали кілька днів.

Время мы потратили достаточно, с ребенком это непросто, но мы привыкли. Терпимо, главное терпение, но к сожалению некоторые этого не выдерживают, бывают и драки.

Більшість утікачів - чоловіки від 18 до 30 років. На роздуми часу практично не було.

Юрій, ріелтор з росії:

Я летел до Самары, из Самары потом ехал на машине до границы. 17 часов стояли в пешей очереди. А так быстро приняли решение. Здесь медлить нельзя.

Видання "Голос Америки" пише, що більшості успішно вдається виїхати. Та крім стандартних запитань про мету візиту і пункт призначення, російські прикордонники також цікавляться чи служив громадянин, чи є військовозобов'язаним і чи отримав повістку.

Відловити кандидатів на гарматне м'ясо просто на кордоні допомагають і мобільні військкомати. Щонайменше один такий помітили на КПП в Астраханській області.

Костянтин, якому вдалося перебратися до казахстанського Петропавловска каже, що виїхали також півтора десятка його друзів.

Костянтин Корнєєв, продавець з росії:

Противна война сама по себе, кто-то уехал раньше, чем объявили мобилизацию, многие уехали из-за мобилизации, поскольку они просто не хотят умирать из-за того, чего они просто не поддерживают.

Потрапити до Казахстану небом - можливо, якщо дістати квиток. В один кінець - він може вартувати понад тисячу доларів.

Залізницею - дешевше в 25 разів. Утім на найближчі дати - нічого немає, - свідчать дані квиткових агрегаторів.

За останніми офіційними даними міграційної служби Казахстану, з початку російської мобілізації прийняли майже 100 тисяч громадян рф. З них близько половини - прибули транзитом, щоб далі рушити в ЄС, Киргизстан чи Узбекистан. Хто вирішив лишитися - створюють нечуване навантаження на інфраструктуру. Головна проблема - знайти житло. Готелі й хостели не мають місць. А плата за оренду - злетіла до небес, повідомляє агенція "Ройтерс". До того ж, здавати оселі росіянинам хочуть не всі.

Дезертиры стоят. Скоро ловить вас будут бл*, кныз бл*, Крым-то чей? Чей-то Крым, скажи.

Гігантські черги і до центрів оформлення ідентифікаційних номерів. До однієї такої установи в Астані волонтери пригнали автобус, щоб росіяни могли погрітися, поки чекають надворі.

Но никто не садится, потому что он похож на автозак, куда митингующих садят.

А ще жителі Казахстану не втрачають нагоди заробити на прибульцях. Чатують біля черг, пропонують трансфер і житло, продають дрібний крам, і навіть кличуть на роботу. Є випадки і шахрайства - повідомляє "Голос Америки".

А жінки з росіян кепкують. Пропонують укласти фіктивний шлюб для прискореного оформлення громадянства. Не безкоштовно. Широкого протестного руху проти втікачів з рф - немає. Утім на летовищі в Алмати днями активісти влаштували пікет.

Водночас влада Казахстану заявила, що росіянам не варто чекати преференцій. Але й боятися нічого - втікачів не видаватимуть рф. Окрім тих, кого оголосили у міжнародний розшук через ухилення від мобілізації.

А от на російсько-грузинському кордоні напередодні розгорнувся протест через наплив росіян. Прикордонники так само не квапляться пропускати утікачів, тож дехто чекає вже 5-ту добу. Хоч черги й поменшали, бо тепер дістатися до КПП "Верхній Ларс" стало складніше.

Адже республіка Північна Осетія, яка межує з Грузією, більше не впускає до себе автомобілі з номерами інших регіонів, пише російська газета "Комерсант". Аби полегшити життя застряглим на кордоні, там розгорнули польову кухню і мобільний медпункт. А ще виїзний військкомат, який паралельно роздає повістки чоловікам у черзі.

Серед утікачів - російські зіркові блогери. Ось що каже на камеру Микола Соболєв, творець та ведучий однойменного ютуб-каналу з 5-ма мільйонами підписників.

Микола Соболєв, російський блогер:

Принял решение остаться в россии, потому что мне отвратительна сама мысль, что мне надо куда-то бежать. Из своей страны.

А сам тим часом накивав п'ятами з рф через грузинський кордон.

У компанії блогера Гусейна Гасанова та засновника руху "Лев Проти" - Михайло Лазутін. Їхній товариш по кухні Юрій Хованський, якого в рф підозрюють у справі про виправдання тероризму також виїхав, скориставшись ажіотажем на кордоні. У розмові з Telegram-каналом "Обережно, новини" він повідомив, що перебуває у Сербії.

Юрій Хованський, російський блогер:

Несмотря на то, что большинство людей смеется надо мной, говорят что типа вот, Юра, ты там больной, ты не служил, ты жирный, ты алкаш, кто тебя будет мобилизовать. Я как бы не имею ни малейшего желания все это проверять. Поэтому получил свой загранпаспорт и чемодан-вокзал-Сербия.

Саме Сербію росіяни оцінюють як одну з найкомфортніших через свою лояльність. Від релігії та цінностей - до взаємних політичних рішень. Російські пабліки піарять балканську країну як чудовий варіант для релокації, адже 2025-го вона, начебто, стане членом ЄС. Тим часом сам Євросоюз з думкою щодо російських утікачів поки що не визначився. І лише намагається виробити єдині правила для прийому росіян.