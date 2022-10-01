ЗСУ вдарили по логістичних центрах та знищили "Сонцепек" окупантів [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Збройні сили України на півдні знищили ворожу важку вогнеметну систему "Сонцепьок" та РСЗВ "Град", а також вразили логістичні центри росіян.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
За попередніми даними, ворожих сил поменшало на 10 осіб, важку вогнеметну систему "Сонцепьок", реактивну систему залпового вогню "Град", 2 самохідні великокаліберні гаубиці "Мста-С", 3 танки та 2 бойові машини піхоти.
Також знищено два безпілотники "Орлан-10" у небі Херсонщини та ввечері над морем Одеської області.
Наші ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 330 вогневих завдань. Вразили польові склади боєприпасів, скупчення ворожих сил та засобів, вогневі позиції противника.
У Чорному морі вороже корабельне угруповання з 16 кораблів маневрує в штормових умовах уздовж кримського узбережжя, якомога далі від наших засобів ураження, ближче до пунктів базування. Загрозою залишаються 3 надводні ракетоносії, споряджені 24 "Калібрами" і 3 великі десантні кораблі.
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