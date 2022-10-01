У Байдена шокували заявою про вступ України до НАТО - Politico [ Редагувати ]
Подача президентом Володимиром Зеленським заявки про прискорений вступ України до НАТО стала несподіванкою для адміністрації президента США Джо Байдена.
Про це повідомляє Politico.
"За словами двох американських чиновників, знайомих із внутрішніми дискусіями, заява України про те, що вона прагне прискореного вступу до НАТО, стала несподіванкою для адміністрації Байдена", - йдеться в повідомленні.
Як пише видання, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі не підтримала запит України на прискорений вступ до НАТО через кілька годин після того, як президент Володимир Зеленський зробив відповідну заяву.
Так, на запитання Politico. чи підтримує вона вступ України до НАТО, Пелосі відмовилася чітко схвалити заявку, але сказала, що підтримує "гарантії безпеки" для України.
"Ми дуже віддані демократії в Україні. Давайте виграємо цю війну. Але я була б за те, щоб Україна мала гарантії безпеки", - цитує видання Пелосі.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО та зазначив, країна розраховує на приєднання у прискореному порядку. Цей крок українська влада зробила у відповідь на анексію Путіним окупованих територій нашої країни.
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