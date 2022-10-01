Алла Пугачова та Максим Галкін вирішили позбавитися свого замку під москвою та переїхати в іншу країну. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Після початку повномасштабної війни на території України Максим Галкін одразу заявив про те, що засуджує агресію російської федерації і проти війни. Його дружина Алла Пугачова змовчала, але згодом стало відомо, що вона дотримується тієї самої думки, і гуморист просто висловив думку усієї родини.

Так як залишатися на батьківщині було небезпечно, сім’я зібрала валізи та рушила до свого маєтку в Ізраїлі. Півроку зіркова родина перебувала у Кесарії, маленькі Ліза та Гаррі ходили в школу, а згодом стало відомо, що Алла Борисівна все ж таки повертається до росії.

Нещодавно з’ясувалося, що ця поїздка, імовірно, носила суто діловий характер. Зірка вирішила разом зі своїм чоловіком позбавитися від замку в селі Грязі, де вони виростили своїх дітей та провели найщасливіші часи разом. Варто відзначити, що це дуже сумна новина, адже Максим Галкін вклав усю душу у будівництво даної споруди і постійно її доповнював, бажаючи створити ідеальний прихисток для своєї сім’ї.

Подейкують, що Алла Борисівна виставила своє житло на продаж і оцінила замок у мільярд рублів (що дорівнює майже 17 мільйонів доларів). Поки він продається, за замком наглядає онук Пугачової, Микита Пресняков.