Окупанти розстріляли колону з цивільними під Куп'янськом [ Редагувати ]
У суботу, 1 жовтня, у деокупованому Куп'янському районі виявили розстріляну колону з автомобілями, де були цивільні. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Попередньо окупанти вбили 20 людей.
За попередніми даними, в автомобілях загинули 20 людей. На місце виїхали правоохоронці та експерти. Проводяться слідчі дії. Деталі з'ясовуються.
Як повідомив Синєгубов, окупанти завдали удару по колоні з мирними жителями, коли вони намагалися врятуватися від обстрілу.
Це жорстокість, яка не має виправдання.
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