У суботу, 1 жовтня, у деокупованому Куп'янському районі виявили розстріляну колону з автомобілями, де були цивільні. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Попередньо окупанти вбили 20 людей.

За попередніми даними, в автомобілях загинули 20 людей. На місце виїхали правоохоронці та експерти. Проводяться слідчі дії. Деталі з'ясовуються.

Як повідомив Синєгубов, окупанти завдали удару по колоні з мирними жителями, коли вони намагалися врятуватися від обстрілу.