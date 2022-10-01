У Буркіна-Фасо військові скинули президента, який прийшов до влади після перевороту [ Редагувати ]
У Буркіна-Фасо група військових здійснила військовий переворот. Вони заявили про це у прямому ефірі державного телебачення, передає Reuters.
Військові повалили президента Поля-Анрі Даміба, який сам прийшов до влади у січні внаслідок військового перевороту.
Новим лідером проголошено 34-річного капітана Ібрагіма Траоре. Один з військових в ефірі заявив, що Даміба виявився нездатним навести лад у країні та впоратися з з бойовиками, які тероризують країну.
З тієї ж причини Даміба влаштував заколот проти свого попередника. Місцеперебування президента невідоме. Уряд Буркіна-Фасо розпущено, дію конституції та політичної діяльності припинено. Також військові наказали закрити кордони.
Військові оголошують про переворот
У столиці Буркіна-Фасо місті Уагадугу у п'ятницю, 30 вересня, зранку лунали постріли. Президентський палац і проспект, який до нього веде, були блоковані військовими.
З моменту проголошення незалежності Буркіна-Фасо у 1960 році у країні шість разів змінювалася влада внаслідок військових переворотів і двічі після масових протестів.
Вперше президента було обрано на виборах у 2015 році - ним став Рок Марк Крістіан Каборе. Його й усунув від влади у результаті заколоту Поль-Анрі Даміба.
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