У Буркіна-Фасо група військових здійснила військовий переворот. Вони заявили про це у прямому ефірі державного телебачення, передає Reuters.

Військові повалили президента Поля-Анрі Даміба, який сам прийшов до влади у січні внаслідок військового перевороту.

Новим лідером проголошено 34-річного капітана Ібрагіма Траоре. Один з військових в ефірі заявив, що Даміба виявився нездатним навести лад у країні та впоратися з з бойовиками, які тероризують країну.

З тієї ж причини Даміба влаштував заколот проти свого попередника. Місцеперебування президента невідоме. Уряд Буркіна-Фасо розпущено, дію конституції та політичної діяльності припинено. Також військові наказали закрити кордони.

Військові оголошують про переворот

У столиці Буркіна-Фасо місті Уагадугу у п'ятницю, 30 вересня, зранку лунали постріли. Президентський палац і проспект, який до нього веде, були блоковані військовими.

З моменту проголошення незалежності Буркіна-Фасо у 1960 році у країні шість разів змінювалася влада внаслідок військових переворотів і двічі після масових протестів.

Вперше президента було обрано на виборах у 2015 році - ним став Рок Марк Крістіан Каборе. Його й усунув від влади у результаті заколоту Поль-Анрі Даміба.