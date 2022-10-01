Світовий банк надасть Україні пакет допомоги на $530 млн. Гроші виділяють під кредитні гарантії Великої Британії ($500 млн) та Данії ($30 млн). Про це йдеться у заяві організації.

Кошти підуть на "задоволення невідкладних потреб". Серед них - робота ключових громадських служб, включаючи охорону здоров'я, освіту та соціальний захист.

Загалом Світовий банк уже мобілізував майже $13 млрд як надзвичайне фінансування України, з них $11 млрд були повністю освоєні.

Регіональний директор Світового банку Східної Європи Аруп Банерджі повідомив, що, за оцінкою організації, Україні знадобиться понад $100 млрд у найближчі три роки на реконструкцію та відновлення. Він очікує, що ця сума зростатиме через бойові дії, які тривають.

Нагадаємо, що Україна отримає $12 млрд допомоги від США. Журналісти "Інтера" з'ясували, на що вони підуть гроші.