Українські військові взяли Лиман під контроль [ Редагувати ]
Українські військові звільнили місто Лиман у Донецькій області від російських загарбників.
Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
"Сьогодні Збройні сили України, а саме 81-ша окрема аеромобільна бригада спільно з підрозділом Національної гвардії України батальйоном Кульчицького звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман у Донецькій області", - сказали військові.
Захисники скинули російський прапор з будівлі міської ради Лиману та підняли державний прапор України.
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