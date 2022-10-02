Куди поділась "друга армія світу": Подоляк відреагував на десятитисячні втрати росії [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
З початку повномасштабного вторгнення росії на територію України, ворог втратив більше 60 тисяч солдатів. Поранення отримали утричі більше.
Про це повідомляється у Twitter-акаунті радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"Усе йде за планом, тому лічильник ru-смертності перегорнув нову сторінку. 60 000 російських мародерів уже загинуло на українській землі. Поранених - утричі більше. "Армії" швидко мобілізованих офісних працівників час спитати: куди поділася "друга армія професіоналів"?", - пише Подоляк.
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