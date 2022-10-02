Польща повністю завершила зведення стіни на кордоні з Білоруссю [ Редагувати ]
Польща повністю завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю зведенням захисного бар'єра. Відтепер кордон країни є найзахищенішим у Європі.
Про це повідомляється у Twitter-акаунті уповноваженого уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслава Жарина.
"Польща завершила будівництво захисного бар'єру на кордоні з Білоруссю. Нелегальний в'їзд до Польщі тепер неможливий. Польський кордон сьогодні є найбільш захищеним у Європі", - відзначив Жарин.
по темі
Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білорусією. Будувати стіну на кордоні Польща почала 25 січня 2022 року через величезний потік мігрантів з Близького Сходу, які намагалися нелегально потрапити до Євросоюзу з Білорусі
З кожним днем режим російського диктатора володимира путіна слабшає
У Польщі вирішили сформувати нове угруповання, яке ввійде до складу військ тероборони
Наша Христина Гашенко поїхала перевірити - чи дійсно черги скоротилися на пукнті пропуску Краковець – Корчова, що на Львівщині.
Польща надасть Україні мільйон вакцин проти Covid-19 та планує перевозити поранених військових