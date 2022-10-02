Польща повністю завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю зведенням захисного бар'єра. Відтепер кордон країни є найзахищенішим у Європі.

Про це повідомляється у Twitter-акаунті уповноваженого уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслава Жарина.

"Польща завершила будівництво захисного бар'єру на кордоні з Білоруссю. Нелегальний в'їзд до Польщі тепер неможливий. Польський кордон сьогодні є найбільш захищеним у Європі", - відзначив Жарин.