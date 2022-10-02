Українські військові повністю зачистили Лиман від окупантів - Зеленський [ Редагувати ]
Володимир Зеленський
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські військові повністю зачинили Лиман (Донецька область) від окупантів. Це підтверджено станом на сьогодні, 12:30.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення.
"Станом на 12:30 Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам, слава Україні!" - сказав Зеленський.
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