Звільнений із полону морський піхотинець Михайло Діанов назвав колонію в окупованій Оленівці концтабором та розповів, як загарбники морили полонених голодом.

"Вони поводилися з нами, як із тваринами. Їсти було неможливо. На їжу давали 30 секунд. За 30 секунд треба було з'їсти все, що можна. Хліб був навмисне дуже жорсткий, хлопці, яким вибили зуби, не встигали поїсти. Було 30 секунд, а потім ти маєш зупинитися. Потім ти мусив одразу встати і бігти. Так було весь час", – розповів Діанов.

Військовий також описав, як полонених кидали в одиночну камеру та катували за те, що вони підняли ягоду із землі та з'їли її. Їх били палицями, застосовували електрошокери та встромляли голки під нігті.